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        Haberler Magazin Mauro Icardi hakkında ifşa iddiası: Benimle oyun oynamayın yakarım - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: Benimle oyun oynamayın, yakarım

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez'i aldattığına dair çıkan iddialara sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:17
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        Wanda Nara ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi'nin, Suárez'i aldattığı ileri sürüldü. Arjantin basınındaki iddialara göre; Icardi, China Suarez'i Natasha Rey isimli bir kadın ile aldattı.

        Sosyal medya fenomeni Rey, Icardi'ye ait olduğunu ileri sürdüğü müstehcen bir görüntü paylaştı. Icardi, Natasha Rey'in kendisine müstehcen içerikli mesaj ve görüntüler gönderdiği ifade etti. Icardi, Rey'in kendisine yollamış olduğu bir mesajı ifşa ederek, şu ifadeleri kullandı: Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram hesabımı kapatır. Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!

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