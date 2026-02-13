Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Juventus'a çok gol attım - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: Juventus'a çok gol attım

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 5-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Juventus maçına ilişkin, " Juventus'a çok gol attım, onlara karşı oynamayı çok seviyordum" dedi.

        Giriş: 13.02.2026 - 22:47 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:47
        Icardi'den Juventus'a gözdağı!
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da üç gol atan Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu.

        "BENİM İŞİM GOL ATMAK"

        Juventus'a hazır olduklarını gösterdiklerini söyleyen Icardi, "Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.

        "TARAFTARIN BANA VE TAKIMA KARŞI SEVGİSİ ÇOK GÜZEL"

        Arjantinli yıldız kendisine sorulan "Hedefinin Ali Sami Yen'de 100 golü geçmek olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

        "Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum."

        JUVENTUS'A GÖZDAĞI

        Sampdoria ve Inter formasıyla Juventus'a karşı gollere imza atan Icardi, "Juventus'a 8 gol, 2 asistin var. Yine Juventus'a kabus olmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız." yanıtını verdi.

        İç saha avantajını kullanmaları gerektiğinin altını çizen Icardi, "Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

