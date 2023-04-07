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Mauro Icardi kararını açıkladı!

Galatasaray'ın bu yaz PSG'den satın alma opsiyonu bulunmadan kiraladığı Mauro Icardi geleceğine dair kararını Arjantin basınına açıkladı!

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  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu!  PSG ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız geleceğine dair planlarını da anlattı. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Icardi, Arjantin'de yayın yapan TNT Sports'a konuşurken Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirtti ve gördüğü ilgiyi anlattı. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    İstanbul ve Paris'teki yaşantısını kıyaslayan Arjantinli yıldız "Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilgi bu kadar fazla olmamıştı" ifadelerini kullandı. 

     
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Galatasaray ve PSG'deki durumuna dair de açıklama yapan golcü oyuncu "Paris'te dünyanın en iyi oyuncularıyla beraberdim ama Galatasaray'daki kıvılcımı görmedim" yorumunda bulundu. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Geleceğine dair aldığı kararı da duyuran Icardi, "İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim" diyerek sarı-kırmızılı taraftara müjdeyi verdi. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    İstanbul'daki sevginin boyutuna bir kez daha değinen Icardi, "İstanbul'daki ilgi, sevgi inanılmaz. Galatasaray'da kalarak yola devam etmeyi çok istiyorum ama bu sadece bana bağlı bir durum da değil" dedi. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Arjantinli yıldız Galatasaray'a geç katılmasına ve sezon başı kampında bulunmamasına rağmen gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçen günlerde hem Icardi hem de Zaniolo'yla ilgili açıklamalar yapmış ve takımda tutmak için ellerinden gelen şartları zorlayacaklarının altını çizmişti.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Fransa'da yayın yapan RMC'nin aktardığına göre Icardi'nin PSG'deki maaşı 6.75 milyon Euro. 

     
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    "WEBSTER KURALI" İDDİALARI

    Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini "Webster Kuralı" ile almak için araştırmalar yürüttüğü belirtiliyor. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    "Webster Kuralı"na göre üç yıllık kontratı geride bırakan 28 yaş üzerindeki bir futbolcuya sözleşmesinin son yılında bonservis bedeli belirlenirken tek söz hakkı kulüpte olmuyor. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Matuzalem transferine kadar kulübünde sözleşmesinin son yılına giren 28 yaş üstü futbolcular, mevcut kontratlarındaki yıllık ücreti getirerek bonservisini alabilirken Matuzalem transferine yapılan itiraz sonrasında bu kural biraz güncellendi.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    CAS'ın Matuzalem'in Real Zaragoza'ya transferi sonrasında 11 milyon Euro'luk ceza ödemesi bu konuda bir içtihat oluştururken bu transfer sonrasında oyuncunun sadece yıllık maaşı değil; oyuncunun kulüp için değeri çeşitli parametrelerle hesaplanıyor.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    NEWCASTLE UNITED TEHLİKESİ

    Diğer yandan gösterdiği performansla adeta yeniden doğan tecrübeli golcünün talipleri her gün artmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için son talip Premier Lig'den oldu.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    The Sun, Newcastle United'ın yeni sezon planlamalarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. 
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Haberde Arjantinli golcünün sezon sonunda PSG'ye döneceği belirtilirken Ada ekibinin forvet adayları listesinde en büyük adaylardan biri olduğu belirtildi.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Newcastle United geçtiğimiz sezon ortasında el değiştirerek Suudi Arabistan sermayesinin himayesine girdi. 

     
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    O günden itibaren iki transfer sezonunda çok büyük paralar harcayan kulüp Mauro Icardi'yi takıma kazandırmak istiyor.
  • Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

    Arjantinli yıldız PSG'de geçirdiği kötü sezonun izlerini Galatasaray'da attı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.

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