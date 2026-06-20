Mauro Icardi'ye Como kancası

Maaş konusunda bazı pürüzler bulunsa da, Como’nun olası bir ayrılık halinde gerekli finansal esnekliği sağlayabileceği ve Galatasaray’ın teklifine yakın bir rakamla oyuncuyu ikna etmeye çalışabileceği belirtiliyor. Son karar ise Mauro Icardi’ye ait olacak. Arjantinli golcünün, İtalya’ya dönüş için kritik bir karar aşamasında olduğu vurgulandı.