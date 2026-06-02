Mauro Icardi'ye Juventus kancası
2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray forması giyen ve 30 Haziran Salı günü sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi Juventus, yeni sezon öncesi Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:17
La Stampa'da yer alan habere göre; Juventus'un yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler arasında Icardi yer alıyor.
Haberde, Arjantinli golcünün uzun süredir İtalya'ya dönüş ihtimaliyle anıldığı belirtilirken, Serie A devinin geçtiğimiz ara transfer döneminde de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı.
Öte yandan Juventus yönetiminin, Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği açıklandı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 47 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 16 gol atıp 3 de asist yaptı.
