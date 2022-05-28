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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon tahminleri Merkez Bankası'nın TÜFE enflasyon beklenti anketini yayınlamasının ardından netlik kazandı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi; enflasyon farkı hesabı, kira artış oranı ve emekli-memur Temmuz zammı konularında da önem arz ediyor. Nisan ayında yüzde 69,97 oranında gerçekleşen enflasyonun Mayıs ayında ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. İşte, Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri...

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    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    Merkez Bankası'nın TÜFE enflasyon beklenti anketini yayınlamasıyla birlikte Mayıs ayı enflasyon tahmini belli oldu. Kira aratış oranı, enflasyon farkı hesabı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi konuları da etkileyecek Mayıs enflasyon oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Nisan ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 69,97 olarak belirlenirken gözler "2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve ne kadar olur?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu.
  • 02
    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

    DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Küresel ekonomik krizin büyümesine rağmen Türkiye parlayan yıldızıyla potansiyelini etkin şekilde kullanabilme imkanlarını hayata geçiriyor. Bir yandan insanlarımızı günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığın önüne geçecek tedbirleri alarak refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyamızdan destek bekliyoruz. Kesinlikle akıl ve etik dışı fiyatlar yerine makul, mantıklı, sürdürülebilir politikalarla ülkemizi bu kısır döngüden çıkartabiliriz." ifadelerini kullandı.
  • 03
    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon oranları her ayın 3'ünde yayınlanır. Bu bilgi ile Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.
  • 04
    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

    Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.
    12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.
  • 05
    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.
  • 06
    Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyonu kaç olacak?

    Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

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