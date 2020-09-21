Filmde yer alan oyuncular; Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval ve Terry Notary'i yer alıyor. Çekimler 14 Ekim 2015'te Vancouver'da başladı.
Film 14 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Ülkelerde yayınlandı.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Andy Serkis - Caesar
- Steve Zahn - "Bad Ape"
- Karin Konoval - Maurice
- Terry Notary - Rocket
- Ty Olsson - Red
- Michael Adamthwaite - Luca
- Toby Kebbell - Koba
- Judy Greer - Cornelia
- Max Lloyd-Jones - Blue Eyes
- Aleks Paunovic - Winter
- Alessandro Juliani - Spear
- Sara Canning - Lake
- Devyn Dalton - Cornelius
İnsanlar
- Woody Harrelson - The Colonel
- Amiah Miller - Nova
- Gabriel Chavarria - Preacher
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