MEB takvimi açıkladı: İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştiğini duyurmuş, yeni tarihleri belirtmişti. Yayımlanan MEB takvimine göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne alındı. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'na tarafından uygulanan 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasına denk geliyor. İşte MEB takvimi ile güncel ortak sınav tarihleri...
ORTAK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
MEB'in yenilenen takvimine göre, 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.
Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.