Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol MEB ile 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri açıklandı

        MEB takvimi açıkladı: İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştiğini duyurmuş, yeni tarihleri belirtmişti. Yayımlanan MEB takvimine göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne alındı. Peki, 2.dönem 2.ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı'na tarafından uygulanan 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasına denk geliyor. İşte MEB takvimi ile güncel ortak sınav tarihleri...

        2

        ORTAK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

        MEB'in yenilenen takvimine göre, 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        3

        2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

        4

        Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

        ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!