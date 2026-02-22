MediaMarkt ve TEGV’den deprem bölgesinde 11 binden fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği

Aralık 2025’te programa eklenen yapay zekâ hikâye atölyeleriyle çocukların dijital becerileri geliştirilirken, üretilen hikâyeler 2026 sonunda herkesin erişebileceği dijital bir çocuk masalları kütüphanesine dönüşecek. MediaMarkt’ın 400 bin Euro’luk acil yardım ile 1.6 milyon Euro’luk proje desteğiyle toplam 2 milyon Euro yatırım yaptığı bu girişim, MediaMarktSaturn Grubu’nun 11 ülkedeki en büyük toplumsal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. Depremin üçüncü yılında Hatay’da yapılan ziyaretle projenin geldiği nokta MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı tarafından değerlendirildi.

DEPREM SONRASI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN TOPLUMSAL SORUMLULUK HAMLESİ

6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelirken, teknoloji ve perakende sektörünün lider markalarından MediaMarkt Türkiye, acil yardım malzemelerinin ötesine geçerek çocukların eğitim geleceğine odaklandığını vurguladı. İlk etapta, bölgeye 400 bin Euro değerinde ısıtıcı, el feneri ve pil ulaştıran şirket, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile başlattığı “Eğitimle Daha İyiye” programı sayesinde kısa vadeli destek yerine kalıcı ve ölçülebilir etki yaratan bir eğitim modeli oluşturdu. Bu yaklaşım, teknoloji firmalarının toplumsal sorumlulukta nasıl etkili olabileceğini gösterdi. Sonrasında ise yardımları kesmeyerek bölgedeki gençlerin ve çocukların eğitimleri için önemli adımlar atmayı sürdürdü.

ATEŞBÖCEĞİ MODELİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM MediaMarkt Türkiye, TEGV’in mobil Ateşböceği öğrenim birimlerini 4 yeni üniteyle güçlendirerek Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki okulları gezerek çocuklara ulaşıyor. Programın başlangıcından bugüne 13 okulda 11.297 çocuğa nitelikli eğitim verildi; uygulamalı etkinliklerle toplam 145.789 öğrenim saati gerçekleştirildi. Dört yıla yayılan proje, 24 bin çocuğa ve 300 bin öğrenim saatine ulaşmayı hedefliyor. Bu ölçekle MediaMarktSaturn Grubu’nun 11 ülkedeki en büyük toplumsal yatırım projesi unvanını taşıyor. YAPAY ZEKÂ İLE ÇOCUKLAR ÜRETİCİ OLUYOR Ateşböceği birimlerinde 1’den 8’e kadar sınıflardaki çocuklar; bilgisayar, kodlama, tasarım, bilim, sanat ve iletişim teknolojileri alanlarında kısa ve uzun süreli etkinliklere katılıyor. 2025 sonunda programa kalıcı olarak eklenen yapay zekâ içerikleri, çocuklara yapay zekayı “yerine düşünen” değil “üretimi büyüten” bir araç olarak öğretiyor. Aralık 2025’te başlayan Yapay Zekâ Hikâye Etkinliği’ne şimdiye kadar 364 çocuk katıldı. Çocuklar kendi hikâyelerini yazıyor, karakterleri ve dünyaları tasarlıyor. Hedef, 2026 sonunda bu hikâyeleri bir araya getirerek tüm çocukların yararlanabileceği dijital bir çocuk masalları kütüphanesi oluşturmak. Projeye Ceyda Düvenci, Taş-Kağıt-Makas ekibi ve Bager Akbay gibi isimler de destek veriyor.