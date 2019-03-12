Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.
LİVERPOOL TAKİPTE
Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.
Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.
Lider Manchester City ise 30 maçta 21 gol kalesinde gördü ve 0,7'lik gol ortalamasını tutturdu.
PSG 15 GOL YEDİ
Fransa Ligi'nde ise Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.
Başkent ekibi, ligde geride kalan 26 maçta 15 gole izin verdi ve 0,57'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.
ATLETİCO MADRİD VE JUVENTUS EŞİTLİĞİ
Bu alanda sıralamada 3. sırayı ie İspanya Ligi'nden Atletico Madrid ve İtalya'dan Juventus alıyor.
İspanya Ligi'nde ikinci sırada bulunan Madrid temsilcisi ile İtalya'da zirvede yer alan Juventus 27'şer maçta kalelerinde 17'şer gol gördü.
İki takım da 0,63'lük gol ortalamasına sahip oldu.
ALMANYA'DA LEİPZİG ZİRVEDE
Gol yeme sayıları göz önüne alındığında Almanya'da da şampiyonluk yarışı veren takımlardan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un önünde Leipzig yer aldı. Leipzig 25 maçta 20 golle 0,8 gol yeme ortalamasına sahip.
Averajla lider durumda bulunan Bayern Münih 25 maçta 27, aynı puana sahip Borussia Dortmund ise 25 maçta 28 gol yedi.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:
|Lig adı
|Takım adı
|Maç sayısı
|Yediği gol
|Ortalama
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|20
|10
|0,48
|İngiltere Ligi
|Liverpool
|30
|17
|0,56
|Fransa Ligi
|Paris Saint-Germain
|26
|15
|0,57
|İspanya Ligi
|Atletico Madrid
|27
|17
|0,63
|İtalya Ligi
|Juventus
|27
|17
|0,63
|Almanya Ligi
|Leipzig
|25
|20
|0,8
Avrupa'nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi'nde Porto 25 maçta 15 gol ile 0,6, Hollanda Ligi'nde de PSV Eindhoven 25 maçta 16 gol ile 0,64'lük ortalamalara sahip oldu.
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