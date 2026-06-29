Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu gururumuz olmaya devam ediyor

        Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu gururumuz olmaya devam ediyor

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadın ve erkek milli takımlarının Milletler Ligi'ndeki başarılı performansını değerlendirdi. Üstündağ, "Kadınıyla erkeğiyle Türk voleybolu bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Son 10 maçımıza baktığımızda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle süreci kapattık. Bu çok önemli bir sonuç" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türk voleybolu gururumuz olmaya devam ediyor"

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) kadın ve erkek milli takımlarının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedeflerinin iki takımla da final etabında yer almak olduğunu söyledi.

        Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 17-21 Haziran'da Ankara'da, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da 24-28 Haziran'da Polonya'nın Gliwice kentinde gerçekleştirilen FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci etaplarındaki başarılı performanslarını değerlendirdi.

        Türk voleybolunun kadın ve erkeklerde ülkenin gururu olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Kadınıyla erkeğiyle Türk voleybolu bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Son 10 maçımıza baktığımızda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle süreci kapattık. Bu çok önemli bir sonuç." dedi.

        REKLAM

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez FIVB dünya sıralamasında 9. basamağa yükselerek ilk 10 içinde yer aldığına dikkati çeken Üstündağ, bu başarının olimpiyat hedefi açısından da önemli olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

        "İkinci etapta dünya bir numarası Polonya'yı yenerek 4'te 4 yapmaya çok yaklaştık. Son etapta üç galibiyet aldık ama Polonya'yı mağlup etmeyi son anda kaçırdık. Son etapta neden dörtte dört olmasın? Erkekler final etabına katılırsa tarihinde ilk olacak. Başarılarımızın devam ettirip her iki takımımızla da final oynamak istiyoruz. Bizim hedefimiz hep şampiyonluk. Kürsüde yer alma hedefimiz, hayalimiz ve heyecanımız eksilmedi, yine eksilmeyecek. Bunları yakalayıp sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

        SON ETAPTA HEDEF YİNE 4'TE 4

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynanan VNL ikinci ayağında 4'te 4 yaparak büyük bir başarı elde ettiğini belirten Üstündağ, "Kadınlarımızın bu başarısını Japonya'da oynanacak son etapta da sürdürmek istiyoruz. Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile yapacağımız maçların tamamını kazanmayı hedefliyoruz. Burada alınacak puanlar da çok önemli. Dünya sıralamasındaki yerimizi koruyarak, olimpiyatlarda Türk sporunu hem kadınlarda hem erkeklerde temsil eden bir branş olmayı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım sporlarında temsil edildiği tek branşın voleybol olduğunu hatırlatan Üstündağ, "Ülkemizi bu anlamda temsil eden tek branş voleyboldu. Paris'te yarı finale kadar yükseldik. Voleybol, olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında her zaman umut veren, gurur kaynağı olan bir branş oldu. Bunun temelinde de çıtamızı her zaman yüksek tutmamız var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören

        26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi