"50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nişanlısına 50 bin TL'lik bir teklif geldiğini ifade eden Ronay, "Beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarını da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış..." diyerek, sözlerini sonlandırmıştı.

TEPKİ TOPLAYAN BULUŞMA

Ece Ronay'ın, "Erbil'in asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile buluşmuştu.

Bilir ile videosunu Instagram'dan yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'Bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti. Geldi, yemeğimi yedi." ifadelerini kullanmıştı.