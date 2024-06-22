Mehmet Ayan yazdı: "Bir küçük krampon meselesi"

Portekiz'e yenilmek karalar bağlanacak konu değil.

3-0'dan öte de olabilirdi.

Sahada aman aman oynayan bir rakip yoktu.

Biz "sıfırın altında" kaldık.

Bir parça Kerem Aktürkoğlu, bir tutam Ferdi Kadıoğlu, oyuna girdikten sonra Arda Güler...

Kalanlar eski gazetecilik yıldızlamasıyla 1 yıldız bile değil.

Defans hattına bir şey diyemem; herkes o dörtlü ile başlardı...

Bu hata bize iki maçtır sağ öndeki Barış Alper'in kaybına yol açıyor; bilmem farkında mıyız?

Kulübedeki 9 adaylarımızı ikinci maçta da bir kenara bırakıp olamayacağını bile bile Barış Alper Yılmaz ile orayı tahkim etmek hataydı.

Bu maç umarım sadece 3 puan kaybı ve 3-0'lık yenilgi tahribatıyla sınırlı kalır.

Hakan - Orkun - Salih üçlüsünden ikisinin oynaması, tercihten de öte zorunluluktu. Kaan Ayhan ile birlikte kafasında savunmayı kurmuş hoca; yetki onda...

Bu maç umarım inşallah "bu maçta" bırakmaz bizi.

Bu maç umarım yarattığı mental sıkıntıyla baş başa komaz millileri...

Stoper tandeminin değişeceği, Arda'nın, İsmail'in elbette geleceği, kamuoyu baskısıyla Semih'e şans verilecek bir ÇEKYA maçında bir de mental konularla uğraşmayız umarım...

Portekiz mağlubiyeti grup maçlarındaki olası sonuçlardandı. Hocanın tercihleri tartışılır. O takımdan şu kadar oyuncu oynadı, bu takımdan bu kadar oyuncu süre aldı gevezelikleri Twitter'da dolanır durur...

Benim derdim bunlar değil...

Sevgili dostlar...

Bu seviye turnuvada bu seviye milli takımda krampon başa bela olur mu yahu!

Krampon yani... Topa vuracağın nesne... Ayakta duracağın şey... Yere basacağın eşya...

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Hocaya mocaya çakalım da... Gerek ayakta duramayacağı kramponu giyen futbolcuya, gerek o düzenlemeyi yapması gereken takım sorumlularına bir şey demeyelim mi!