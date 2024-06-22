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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mehmet Ayan yazdı: "Bir küçük krampon meselesi" - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: "Bir küçük krampon meselesi"

        A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, ay-yıldızlıların mağlubiyetini kaleme aldı: "Bir küçük krampon meselesi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 23:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:48
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        Bir küçük krampon meselesi
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        Portekiz'e yenilmek karalar bağlanacak konu değil.

        3-0'dan öte de olabilirdi.

        Sahada aman aman oynayan bir rakip yoktu.

        Biz "sıfırın altında" kaldık.

        Bir parça Kerem Aktürkoğlu, bir tutam Ferdi Kadıoğlu, oyuna girdikten sonra Arda Güler...

        Kalanlar eski gazetecilik yıldızlamasıyla 1 yıldız bile değil.

        Altay Bayındır ile başlamak intiharın kıyısına gitmekti.

        Kulübedeki 9 adaylarımızı ikinci maçta da bir kenara bırakıp olamayacağını bile bile Barış Alper Yılmaz ile orayı tahkim etmek hataydı.

        Bu hata bize iki maçtır sağ öndeki Barış Alper'in kaybına yol açıyor; bilmem farkında mıyız?

        Defans hattına bir şey diyemem; herkes o dörtlü ile başlardı...

        (Sağlam bir Zeki, bende Mert Müldür'den öndedir)

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        Hakan - Orkun - Salih üçlüsünden ikisinin oynaması, tercihten de öte zorunluluktu. Kaan Ayhan ile birlikte kafasında savunmayı kurmuş hoca; yetki onda...

        Klasik 9'suz, Arda'sız, İsmail'siz olacağı buydu; 3 ile iyi kurtardık.

        Yalnız....

        Bu maç umarım sadece 3 puan kaybı ve 3-0'lık yenilgi tahribatıyla sınırlı kalır.

        Bu maç umarım inşallah "bu maçta" bırakmaz bizi.

        Bu maç umarım yarattığı mental sıkıntıyla baş başa komaz millileri...

        Stoper tandeminin değişeceği, Arda'nın, İsmail'in elbette geleceği, kamuoyu baskısıyla Semih'e şans verilecek bir ÇEKYA maçında bir de mental konularla uğraşmayız umarım...

        Portekiz mağlubiyeti grup maçlarındaki olası sonuçlardandı. Hocanın tercihleri tartışılır. O takımdan şu kadar oyuncu oynadı, bu takımdan bu kadar oyuncu süre aldı gevezelikleri Twitter'da dolanır durur...

        Benim derdim bunlar değil...

        Sevgili dostlar...

        Bu seviye turnuvada bu seviye milli takımda krampon başa bela olur mu yahu!

        Krampon yani... Topa vuracağın nesne... Ayakta duracağın şey... Yere basacağın eşya...

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        Hocaya mocaya çakalım da... Gerek ayakta duramayacağı kramponu giyen futbolcuya, gerek o düzenlemeyi yapması gereken takım sorumlularına bir şey demeyelim mi!

        Bir milli takımın krampon meselesi olur mu be!

        Bunu da gördük... 84 kere kaydı düştü oyuncular... Rakipte en fazla 2-3 kez gördüğümüzü bizde dakikada bir görünce...

        İnsan kendini alamıyor şu soruyu sormaktan...

        BU DA MI GELECEKTİ BAŞIMIZA?

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