Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melike Şahin: Affınıza sığınıyorum - Magazin haberleri

        Melike Şahin: Affınıza sığınıyorum

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Melike Şahin, ülkemizde yaşanan orman yangınları hakkında konuştu; "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Affınıza sığınıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melike Şahin, BKM'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.

        Melike Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada; "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Melike Şahin, konser boyunca 'Diva Yorgun', 'Durma Yürüsene' ve 'Beni Ancak'ın yanı sıra 'Akkor' albümündeki şarkıları da seslendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melike Şahin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü