        Haberler Spor Basketbol TKBL Melikgazi Kayseri: 59 - Fenerbahçe Opet: 95 (Fenerbahçe Opet, yarı finalde!) - Basketbol Haberleri

        Melikgazi Kayseri: 59 - Fenerbahçe Opet: 95 (Fenerbahçe Opet, yarı finalde!)

        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Melikgazi Kayseri'yi 95-59 yendi ve yarı finale yükseldi.

        Fenerbahçe Opet, yarı finalde!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkanak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet konuk olduğu Melikgazi Kayseri'yi 95-59 mağlup etti.

        İlk mücadeleyi 113-42 kazanan Sarı-lacivertililer ikinci maçtan da galip ayrılarak yarı final biletini cebine koydu.

