Melikgazi Kayseri: 59 - Fenerbahçe Opet: 95 (Fenerbahçe Opet, yarı finalde!)
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Melikgazi Kayseri'yi 95-59 yendi ve yarı finale yükseldi.
Giriş: 03.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
İlk mücadeleyi 113-42 kazanan Sarı-lacivertililer ikinci maçtan da galip ayrılarak yarı final biletini cebine koydu.
