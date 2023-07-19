Haberler Gündem MEMUR MAAŞINA SEYYANEN ZAM bir aylık mı, her ay mı verilecek? 2023 Seyyanen zam ne zaman ve hangi tarihte ödenecek?

Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Seyyanen zam her ay mı verilecek? En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ve emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmasını öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Bilindiği üzere en düşük memur maaşı, yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya yükseltilmişti. Yaşanan bu gelişme, "Seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak" Sorularını beraberinde getirdi. İşte memur maaşlarına seyyanen zammın ödeneceği tarih... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 10:20 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:20 facebook

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En düşük memur maaşın 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, seyyanen zamların ödeneceği tarih kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Yapılacak olan seyyanen ödemeden herhangi bir vergi ya da sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Peki, "Memura seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.