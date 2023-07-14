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        Memura seyyanen zam geldi! 2023 Temmuz ayı memur zammı sonrası ne kadar oldu?

        Memur maaşlarına seyyanen zammı içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Peki, memur maaşlarına yüzde kaç zam geldi? Polis, hemşire ve öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 memur maaşları...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 19:23
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        Memur maaşlarına seyyanen zam geliyor. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından memur maaşlarına 8 bin 76 lira seyyanen zam yapılmış olacak. Böylelikle en düşükm memur maaşı aile desteğiyle birlikte 22 bin liraya çıkmış olacak. Peki, polis, hemşire ve öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Temmuz zammı sonrası memur maaşları tablosu...

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        İLK ZAM ENFLASYON ORANINDA!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. 

         

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        SEYYANEN ZAM GELİYOR!

        TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş zamlarıyla ilgili kanun teklifi de TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL (Yasa teklifinde yer alan rakama göre 8 bin 138 lira) seyyanen zam yapılacağını açıkladı. 

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        Teklifte, seyyanen zam düzenlemesi gösterge ile belirlendi. Yeni memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre tüm memurlara temmuz ayından itibaren aylık 8.138 TL “ilave ödeme” yapılacak. Bu ödemeden 62 TL tutarındaki damga vergisi düşürüldüğünde Temmuz ayından itibaren memur maaşlarına 8 bin 76 lira zam gelmiş olacak.

         

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        2023 MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

         

         

        Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak?
        Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı
        (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169
        Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912
        Memur 12/1 11.230 21.277 10.047
        Memur 9/1 11.258 21.309 10.052
        Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142
        Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360
        İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319
        Şef 4/1 12.489 22.757 10.268
        Polis 8/1 17.476 28.619 11.143
        Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616
        Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950
        Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137
        İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495
        Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957
        Genel Müdür 45.548 61.618 16.070
        (*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır.

         

         

        #memur
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