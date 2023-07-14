4 Şurada Paylaş!









Teklifte, seyyanen zam düzenlemesi gösterge ile belirlendi. Yeni memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre tüm memurlara temmuz ayından itibaren aylık 8.138 TL “ilave ödeme” yapılacak. Bu ödemeden 62 TL tutarındaki damga vergisi düşürüldüğünde Temmuz ayından itibaren memur maaşlarına 8 bin 76 lira zam gelmiş olacak.