Gözler toplu sözleşme masasında Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar bugün son defa bir araya gelecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa toplu sözleşme imzalanacak. Uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki, olası maaş zammına göre ocak ayında memur maaş zam oranları ne olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Kamu Görevlilerinin 2024 – 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir aşama tamamlanacak. Kamu işveren heyeti ile MEMUR – SEN’e bağlı memur sendikaları bugün son defa bir araya gelecek.

MEMUR – SEN, 2024 yılında 3’er aylık dönemler halinde zam yapılmasını istedi. 2024 yılında ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 35 + 10 + 15 + 10 olmak üzere toplam yüzde 70 oranında, 2025 yılında ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 25 + 15 olmak üzere yüzde 40 oranında zam talep etti.

Kamu işvereni ise ilk teklifinde 2024 yılında yüzde 14 + 9, 2025 yılında ise yüzde 6+5 oranında zam verdi. Kamu işvereni 17 Ağustos’taki toplantıda teklifini revize etti ve 2024 yılındaki zam oranlarını 1’er puan artırarak yüzde 15 + 10 oranında zam teklif etti.

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Kamu işvereni bugünkü toplantıda son sözünü söyleyecek. MEMUR – SEN, verilecek teklifi kabul ederse taraflar toplu sözleşmeyi imzalayacak.

2012 yılından bu yana yapılan 6 toplu sözleşmeden 4’ünde uzlaşma sağlandı, 2’sinde ise taraflar uzlaşamadığı için zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi.

Taraflar arasında bugün uzlaşma sağlanamazsa, üyelerinin 7’si Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 31 Ağustos tarihine kadar kararını açıklayacak. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA GÖRE OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Peki, bugünkü görüşmede mutabakat sağlanırsa veya Kurul kararıyla belirlenecek toplu sözleşme zamlarına göre ocak ayında maaş zammı ne olacak?

Ocak ayında memur maaş zammı yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı uygulanacak. Merkez Bankası’nın 2023 yılsonu için öngördüğü yüzde 58’lik enflasyon tahmini tutarsa temmuz – aralık döneminde yüzde 31.81 oranında enflasyon olacak. Bu durumda memurlar açısından her durumda yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak.

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Taraflar kamu işvereninin 2024 yılı ocak ayı için verdiği yüzde 15 oranındaki son teklif üzerinde uzlaşırlarsa ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43.1 oranında zam yapılacak.

Toplu sözleşme zammı yüzde 16 olursa enflasyon farkıyla birlikte yapılacak toplam zam oranı yüzde 44.35; yüzde 17 olursa yüzde 45.59; yüzde 18 olursa yüzde 46.84; yüzde 19 olursa yüzde 48.08; yüzde 20 olursa bu kez ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 49.33 olacak.

Senaryolara göre ocak ayı zam oranı ne olacak? Toplu sözleşme zam oranı Enflasyon farkı dahil ocak ayı zam oranı Yüzde 15 Yüzde 43,1 Yüzde 16 Yüzde 44,35 Yüzde 17 Yüzde 45,59 Yüzde 18 Yüzde 46,84 Yüzde 19 Yüzde 48,08 Yüzde 20 Yüzde 49,33

ALTERNATİF ZAM ORANLARINA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31.506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32.878 TL’ye çıkacak.

Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20.377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29.159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30.429 TL’ye ulaşacak.