Türkiye Futbol Federasyonu, tüm profesyonel liglerdeki kulüplerin futbol menajerlerine 4 milyon 741 bin 318,98 Euro + 170 bin Dolar + 3 milyon 2 bin 883,75 TL harcadığını açıkladı. Menajerlere en çok parayı 2 milyon 596 bin 778 Euro ile Fenerbahçe verirken, 3 büyükler içinde en az parayı ise 10 bin Euro ile Galatasaray harcadı.

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2018-2019 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler, menajerlere toplam yapılmış olan ödemeler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden ilan edildi.



SÜPER LİGDE 11 KULÜP MENAJERLERE PARA HARCADI

Açıklanan listelere göre Spor Toto Süper Lig'deki 11 kulüp menajerlere toplam 4 milyon 434 bin 018,98 Euro + 170 bin Dolar + 1 milyon 739 bin 540 TL para ödedi. Buna göre; Antalyaspor 90 bin Euro, Aytemiz Alanyaspor 67 bin 500 Euro, Beşiktaş 375 bin Euro, Bursaspor 376 bin 360 Euro + 1 milyon 138 bin 036 TL, BB Erzurumspor 70 bin Euro, Çaykur Rizespor 659 bin 880 Euro + 170 bin Dolar + 601 bin 504 TL, DG Sivasspor 75 bin Euro, Fenerbahçe 2 milyon 596 bin 778, 98 Euro, Galatasaray 10 bin Euro, İstikbal Mobilya Kayserispor 25 bin Euro ve Medipol Başakşehir ise 88 bin 500 Euro ücret verdi.



PTT 1. LİGDE GAZİŞEHİR ZİRVEDE

Spor Toto 1. Lig’de ise 4 takım futbol menajerlerine toplam 307 bin 300 Euro + 1 milyon 41 bin 243, 75 TL para verdi. Balıkesirspor 7 bin 500 Euro + 424 bin 400 TL, Gazişehir Gaziantep 139 bin Euro + 454 bin 143,75 TL Gençlerbirliği 65 bin Euro + 152 bin 700 TL ve İstanbulspor 95 bin Euro + 10 bin TL ödedi.

TFF 2. Lig’de ise Bayrampaşa 18 bin 750 TL, Kahramanmaraş 12 bin 500 TL, Manisa Büyükşehir Belediyespor 130 bin 670 bin TL ve Yılport Samsunspor 60 bin 180 TL olmak üzere toplam 222 bin 100 TL menajerlere para verdi.

Tüm Profesyonel Ligler geneli toplama bakıldığında ise futbol menajerlerine 4 milyon 741 bin 318,98 Euro + 170 bin Dolar + 3 milyon 2 bin 883,75 TL harcandı.