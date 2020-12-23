TFF 1. Lig'de Adanaspor, Menemenspor'u ağırladı. İlk 45 dakika konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç normal seyrinde devam ederken Menemen teknik ekibinden büyük bir hata geldi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine Ibrahim Akanbi Rasheed oyuna girdi. Böylece Menemen'in 11'inde 6 yabancı oldu. 1. Lig maçlarından takımlar en fazla 5 yabancıyı sahada bulundurabiliyor. Hatanın farkına varan teknik ekip, 3 dakika sonra Murat Elkatmış - Tidjani Anaane değişikliğini yaptı.

Mücadele Menemenspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ancak kural hatası nedeniyle 3 puan Adanaspor'a verilecek.

KURAL NE DİYOR?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre takımlar, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu müsabaka isim listesinde bulundurulabilir.

Söz konusu kuralın ihlali durumunda ihlali yapan takım, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılır.

YARDIMCI ANTRENÖRÜN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yenen ancak ikinci yarı 6 yabancıyla mücadele ederek kural hatası yapan Menemenspor'da yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verildi.

DİLAVER MUTLU: FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” dedi.

Menemenspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk olduğu Adanaspor’u 3-2 mağlup etti. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, “Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık” diye konuştu.

76. dakikada Şeref Özcan Memenenspor'da oyundan çıkıp yerini Rasheed'e bırakmıştı. Böylece sahada 6 yabancısı bulunan Menemenspor, 3 dakika sonra Anaane'yi oyundan alarak Murat'ı oyuna dahil etmişti.

SEMİH ÖZÜ: SAHANIN İÇERİSİNDE KAZANMAK İSTERDİK

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok” dedi.

Adanaspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk ettiği Menemenspor’a 3-2 mağlup oldu. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3. golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onların da dikkat etmesi gerek” diye konuştu.