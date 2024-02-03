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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz CLE Coupé Türkiye'de satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz'in yeni coupe modeli Türkiye'ye geldi

        Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni coupe modeli CLE Coupé'ı Türkiye'de satışa sundu. C-Serisi ve E-Serisi'ni bir araya getirerek yeni bir konsept oluşturan Mercedes, yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet'i Türkiye'ye getireceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:08
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        Alman coupe Türkiye'ye geldi
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        Son yıllarda SUV modeller otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluştururken, geleneksel karoser tipleri de varlıklarını sürdürüyor.

        Coupe model geliştirmeyi sürdüren az sayıda markadan biri olan Mercedes-Benz, yeni coupe modeli CLE Coupé'ı Türkiye'de satışa sundu.

        C-Serisi ve E-Serisi'ni bir araya getirerek oluşturulan otomobil, 4.850 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip.

        Nesil değişimi ile birlikte öncüsünden 25 mm daha uzun aks mesafesi bulunan CLE Coupé, C-Serisi Coupé’ın yerini almış oldu. Otomobil, sahip olduğu ölçüler ile hem C Serisi Coupé'den hem de E-Serisi Coupé'den daha büyük olması ile dikkat çekiyor.

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        ARKA TEKERLEKLERİ DE YÖNLENDİRİLEBİLİYOR

        İç mekânında 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ile sürücüye 6 derece dönük 11,9 inçlik merkezi ekranı bulunan otomobilde, CLE için özel olarak geliştirilen entegre spor ön koltuklar yer alıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, CLE Coupé, yeni E-Serisi'nde yer alan çok sayıda dijital yenilikten de yararlanıyor. CLE Coupé'de tüm motor seçenekleri entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile sunuluyor.

        Şasisi standart olarak yere 15 milimetre daha yakın olan otomobilde, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi ile arka aks yönlendirme sistemi gibi yenilikler de bulunuyor.

        2.0 LİTRE BENZİNLİ MOTOR İLE SATIŞA SUNULDU

        Alman coupe modelin kaputunun altında ise 258 beygir gücündeki 2.0 litre hacimli benzinli motor görev yapıyor.

        400 Nm tork üreten bu motor, gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ile dört tekerleğe birden iletiyor.

        Mercedes-Benz Türkiye, yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet’i Türkiye’ye getireceğini açıkladı.

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