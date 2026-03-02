Mercedes-Benz Türk CEO'su emekli oluyor

Mercedes-Benz Türk’ün İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Süer Sülün, 2026 yılının ikinci yarısında emekliliğe ayrılmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Sülün, kırk yıla yaklaşan kariyeri boyunca yalnızca Mercedes-Benz Türk’e değil, aynı zamanda Daimler Truck AG ve Daimler Buses bünyesindeki küresel yapılanmaya da önemli katkılar sundu.

Süer Sülün kariyerine 1988 yılında Hazine, Nakit Yönetimi ve Banka İlişkileri alanında başladı. Kısa sürede Finans ve Kontrol, Muhasebe ve Vergi fonksiyonlarında artan sorumluluklar üstlenerek Mercedes-Benz Türk Finans & Muhasebe, Vergi ve Sigorta Yönetimi’nden sorumlu üst düzey görevler yürüttü.

REKLAM

2002 yılında Hafif Ticari Araçlar Pazarlama & Satış ve Bayi Yönetimi sorumluluğunu üstlenmesi, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Sülün, 2007–2014 yılları arasında Mercedes-Benz Türk Kamyon, Otobüs, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlarda tüm iş birimleri için Satış & Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Bu 7 yıllık dönemde, aynı zamanda İcra Kurulu Üyeliği görevini de sürdürdü.