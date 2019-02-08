Mercedes-Benz, otomobil ürün grubunda yeni bir uygulamayı devreye aldığını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Ocak 2019 ve sonrasında Türkiye’de satılan tüm Mercedes-Benz otomobillerde, kilometre sınırı olmaksızın 4 yıllık garantinin sunulmaya başlandığı belirtildi.

Garanti uygulaması kapsamında, 01.01.2019 ve sonrasında trafiğe çıkan araçlar için, ilk 2 yıl boyunca binek otomobillerin kaporta işlemleri dahil bakım ve onarımlarının düzenli olarak Mercedes-Benz yetkili servislerinde yaptırılması halinde, 4’üncü yılın sonuna kadar geçerli garanti kapsamı ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.

MALZEME VE MONTAJ KAYNAKLI ONARIM BEDELİ KARŞILANACAK

Markadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile yasal garanti süresini takip eden 24 ay boyunca kilometre sınırı olmaksızın Mercedes-Benz marka otomobillerde oluşabilecek, garanti belgesinde ve “Kapsam Dışı Durumlar” haricinde, malzeme ve montaj kaynaklı tüm arızaların onarım bedelinin karşılanacağı bildirildi.

Hizmet paketinden yararlanmak için Mercedes-Benz marka binek otomobillerin 48’inci ayın sonuna kadar söz konusu bakım ve onarım işlemleri için, garanti belgesindeki koşullar kapsamında, düzenli olarak Mercedes-Benz yetkili servislerine giriş yapılması gerektiği vurgulandı.