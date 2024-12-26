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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası 2025 takvimini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası 2025 takvimini açıkladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:01
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        Merkez Bankası 2025 takvimini açıkladı
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        Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

        Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

        Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu
        23 Ocak 2025 30 Ocak 2025 7 Şubat 2025
        6 Mart 2025 13 Mart 2025
        17 Nisan 2025 25 Nisan 2025 22 Mayıs 2025 30 Mayıs 2025
        19 Haziran 2025 26 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025 31 Temmuz 2025 14 Ağustos 2025
        11 Eylül 2025 18 Eylül 2025
        23 Ekim 2025 31 Ekim 2025 7 Kasım 2025 28 Kasım 2025
        11 Aralık 2025 18 Aralık 2025
        22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Şubat 2026
        12 Mart 2026 18 Mart 2026

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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