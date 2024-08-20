Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak. Ekonomi çevrelerinde, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı (TCMB) para politikası kararları için geri sayım başladı.
TCMB, Ağustos ayı faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 33,7542'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 33,7568 seviyesinden işlem görüyor.