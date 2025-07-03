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        Haberler Gündem Mersin’de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu, 2 kişi aranıyor - Güncel haberler

        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 05:25 Güncelleme: 03.07.2025 - 05:26
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        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
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        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde meydana geldi.

        Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. 3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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