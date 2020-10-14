Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'deyim

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda merak edilenleri açıkladı. İşte Mert Hakan'ın sözleri:

"YILLARDIR BURDAYMIŞIM GİBİ"

Adaptasyon sürecini iyi geçtik. Milli takım arasından sonra yavaş yavaş istediklerimizi birlikte daha kolay yapabileceğiz. Ben ilk geldiğim günden beri, yıllardır burada oynuyormuşum gibi bir hava oldu. Çok samimi bir ortam var. İçeride aile sıcaklığı var.

EROL BULUT YORUMU

Erol Bulut ne istediğini bilen biri. 3 senedir çok güzel işler yapıp buraya geldi. Hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyoruz. Daha 4. haftadan şampiyon ilan edilmek doğru değil. Maç maç geçip sonunda kupaya ulaşmak istiyoruz.

"İYİ Kİ BURADAYIM"

İyi ki buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben süreç içinde sessiz kaldım ama gerçekler elbet bir gün ortaya çıkar ve çıkıyor da. İlk olarak Emre ağabey ile görüştük. Ailemle paylaştım. Ondan sonrasında süreç hep Emre ağabey ile ilerledi.

"EMRE AĞABEY İLE İLETİŞİMDEYDİK"

Emre Belözoğlu'nun yaptıkları ortada. Futbolculuğu gibi sportif direktörlüğe de iyi başladı. Bana söylediklerinden çok etkilendim. Futbolu da yeni bıraktı. Benim de küçüklükten beri idolüm. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Transfer sürecinde Emre ağabey ile iletişimdeydik. Başkanımızın da yaklaşımı iyiydi. Burayı seçerken hiç 'Acaba' demedim. İyi ki böyle bir süreç yaşayarak buraya geldim.

"KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Sivasspor'u UEFA Avrupa Ligi'ne götürdük. Büyük camia daha farklı. Daha çok beklenti oluyor ve performansının üstüne çıkman gerekiyor. Zaman zaman baskılar olacak ama bunların üstesinden gelip kalıcı olmak istiyorum.

8 NUMARA...

8 numarayı aldıktan sonra kariyerimde yükseliş başladı, uğuruna inanmaya başladım. Burada da boştaydı, uğurum diyebilirim, 8 numarayı giymeyi seviyorum.

"BABAM İÇİN OYNUYORUM"

Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Onu unutmak için bir şey yapmam gerekiyordu ve ailem de futbolu ne kadar sevdiğimi biliyordu. Babam profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Babamın arkadaşları da bana, 'O senden daha iyi' diye hep söyler. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum.

"HALI SAHALARDA OYNARKEN..."

Hayatta şanslar var, vazgeçmezsen seni buluyor. Bursa'da Oyak'ta oynarken, halı sahalara gidip cuzi rakamlarla para kazanıyordum. O sırada A Takım kampı başlamıştı, oradan haber bekliyorduk. Gidemesek belki profesyonel olamayacaktık. Halı sahaya gittik, bizim A Takım bize karşı bir takım çıkardı. Her sezon başı bize karşı maç yapıyorlardı. Orada oynadık, A Takım seçmelerine beni çağırdılar. Seçmelerde oynadık, hocaya gidip 'Alalım, kampa gelsin, şans verelim' demişler. Benim altyapıdaki hocam, A takıma yardımcı oldu ve benim için, '3. Lig'de fizik olarak yetersiz' demiş. Taha ağabey, ısrar etmiş ve beni kampa çağırdılar. Topuk Yaylası'na gittik, Urfa ile hazırlık maçı var, ben de yan hakemim. 2. maçta yönetim geldi, ben A Takım'a çıktım ama deneniyorum. 2-0 gerideyiz, hoca benimle Cengiz vardı genç, 18 yaşındaydık, ben 2 asist yaptım, o da 2 gol attı. Bana hemen imza attırdılar, süreç öyle başladı. Profesyonel olmamda Taha Evke'nin payı çok büyük, ona minnettarım.

"HAK EDEN OYNAYACAK"

Büyük camiada rekabet olmadıktan sonra, olmaz. İnanılmaz bir kadro kuruldu, her mevkinin alternatifleri oynayabilecek seviyede. Forma zor olmalı ki camiamızı ileri taşıyalım. Rekabet ve arkadaşlık üst seviyede, Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluştu. Hak eden oynayacaktır. Bu süreçte skorlar çok önemli. İçerideki ortam çok iyi, gelen herkesi içimize alabiliyoruz. Skorların da iyi olması şevkimizi arttırıyor. Gelen herkes, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi olduğunu biliyor.

SAKATLIK SÖZLERİ

Sakatlık sezon boyunca olacak ama kendini saha içinde hissettirmemeye yeni yeni başladı. İdmanlara çıkamayınca birden düşüş yaşıyorsunuz, bir daha toparlanmayı sağlamak zorundasınız. Son hazırlık maçıyla birlikte, 1 ay sonra 80 dakika ilk kez oynadım. Fizik olarak daha iyiye gitmeye başladım. Milli arada idman bana çok lazımdı. İzin gününde izin yapmadım, bir an önce kendimi bulmam gerekiyor, bunun farkındayım. Futbolcu da maç oynadıkça ritim kazanıyor. İnşallah sakatlık, kaza, bela olmadan ritmimi yakalarım ve Fenerbahçe için elimden geleni yaparım.

MİLLİ TAKIM

Çok şükür ki Milli olma şansını buldum. İlk gittiğimde oynama fırsatım oldu, bu yüzden de çok mutluyum. Tabii ki bunun devamını getirmek gerekiyor. Avrupa Şampiyonası’nda kadroda bulunmak için elimden geleni yapacağım.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Geldiğim ilk günden bugüne hep yanımda durdular. Bana karşı açılan savaşlarda ilk önce onlar karşı çıktılar. Bu beni çok mutlu etti, şimdi sıra bende. Onların içleri rahat olsun, onlar için mücadele eden bir Mert Hakan görecekler.