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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mertens'ten Juventus itirafı!

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Dries Mertens açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu sarı kırmızı kulübe transfer olmadan önce Juventus'tan da teklif aldığını itiraf etti.

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  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sarı kırmızlıların Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Mertens'in açıklamaları...

     
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    "YENİ BİR LİGE BAŞLAMAK KOLAY OLMUYOR"

    Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz..
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    "İYİ GENÇLERİMİZ VAR"

    Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır..
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    "BİRKAÇ AYA DAHA İHTİYAÇ VAR"

    Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz..
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    "JUVENTUS'U REDDETTİM"

    Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni Galatasaray'a getirmek ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz.' diyerek ikna ettiler. Galatasaray'ın projesine başlamak istedim..
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    "DÜNYA KUPASI KOLAY DEĞİLDİ"

    Kolay bir grupta değildik. Gruptaki iki takım şu an yarı final oynuyor. Geri dönmüş olmaktan da çok mutluyum..
  • Mertens'ten Juventus itirafı!

    Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir..

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