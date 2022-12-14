Mertens'ten Juventus itirafı!

"BİRKAÇ AYA DAHA İHTİYAÇ VAR"

Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz..