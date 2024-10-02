Metin Öztürk'ten PFDK sevklerine tepki!

"TFF İZNİ İPTAL EDİNCE KALDIRDIK"

İllegal bahis söylemi de vardı. Hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Biliyorsunuz ki bize bir spor kanalı, reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Bir sponsporluk anlaşması yaptık. Bir maçta sırtta reklamları yayınlandı. Gerek kamuoyundan gerek taraftarımızdan tepki geldi. Biz TFF'den izin aldık bu reklam için. TFF de sorumluluğu bizde almak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün TFF izni iptal edince kaldırdık.