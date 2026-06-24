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        Haberler Gündem Politika Metin Yener, Genel Kurul oylamasında 272 oyla yeniden seçildi | Son dakika haberleri

        Metin Yener, Genel Kurul oylamasında 272 oyla yeniden seçildi

        Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi tamamlandı. Mevcut Başkan Metin Yener, 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi. Seçimde Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Metin Yener Sayıştay Başkanı seçildi

        Meclis Genel Kurulu’nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim tamamlandı. Oylama sonucunda mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi.

        Seçimde Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Genel Kurul’daki oylamaya toplam 289 milletvekili katıldı.

        YENER 272 OY ALDI

        Yapılan seçimde Metin Yener 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Diğer aday Bahtiyar Sazlık ise 14 oyda kaldı. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı.

        CHP grubu ise Sayıştay Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya katılmama kararı almıştı.

        Seçim sonucuyla birlikte Metin Yener’in Sayıştay Başkanlığı görevine devam etmesi kesinleşti.

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