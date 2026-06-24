Metin Yener, Genel Kurul oylamasında 272 oyla yeniden seçildi
Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi tamamlandı. Mevcut Başkan Metin Yener, 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi. Seçimde Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı
Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
Meclis Genel Kurulu’nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim tamamlandı. Oylama sonucunda mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi.
Seçimde Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Genel Kurul’daki oylamaya toplam 289 milletvekili katıldı.
YENER 272 OY ALDI
Yapılan seçimde Metin Yener 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Diğer aday Bahtiyar Sazlık ise 14 oyda kaldı. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı.
CHP grubu ise Sayıştay Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya katılmama kararı almıştı.
Seçim sonucuyla birlikte Metin Yener’in Sayıştay Başkanlığı görevine devam etmesi kesinleşti.
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