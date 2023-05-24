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Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım

Michael Douglas, şimdiye kadar rol aldığı filmlerdeki sevişme sahneleri hakkında konuştu. Douglas, kendisini "sevişme sahnelerinde uzman" olarak nitelendirdi. Ünlü oyuncu, bu konudaki uzmanlığının sırrını da açıkladı

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  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    2000'den bu yana meslektaşı Catherine Zeta Jones ile evli olan Michael Douglas, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ndeki söyleşide samimi itiraflarda bulundu. 
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    Michael Douglas, şimdiye kadar yer aldığı bazı filmlerdeki sevişme sahneleri hakkında konuştu.

    78 yaşındaki oyuncu, kadın rol arkadaşlarıyla kamera karşısına geçtiği sevişme sahneleri hakkındaki, tecrübesini anlattı.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    Konu, başrolünü Sharon Stone ile paylaştığı 1992 yapımı, 352.927.224 dolarlık hasılatıyla dönemine göre astronomik bir hasılat elde eden 'Temel İçgüdü'ye  gelince Michael Douglas, kendisini "sevişme sahnelerinde uzman" olarak nitelendirdi.

    Michael Douglas'ın bu yapımdakine benzer iddialı sahneler için kamera karşısına geçtiği filmler arasında 'Öldüren Cazibe' ve 'Taciz' de yer alıyor.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    "GEÇMİŞİMDEN GURUR DUYUYORUM"

    Michael Douglas konu hakkında, "O filmlerdeki kadın oyuncularla geçmişimden gurur duyuyorum. Çoğu en iyi performanslarını sergiledi" diye konuştu. Douglas, rol arkadaşı Sharon Stone ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Temel İçgüdü'nün cüretkâr sahnelerini hatırladı.

    Michael Douglas'a göre bu sahnelerin başarısının ardındaki sır; "çekimden önce prova yapmak." Bunun da filmlerde bir kavga sahnesi çekmekten farklı olmadığını vurguladı: Bir filmde kavga sahnesi çekiyorsanız bir koreografi yaparsınız. Önce çok yavaş bir şekilde başlarsınız. Sonra da sahnenin gerektirdiği hareketleri doğal akışında yaparsınız. İşte aynı durum sevişme sahneleri için de geçerli.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    Michael Douglas, sevişme sahnelerinin çekimi sırasında da önceden koreografi hazırlamanın, hangi oyuncunun hangi davranışları sergileyeceğinin prova edimesinin gerekli olduğunu ifade etti. Sonra sözü tekrar 'Temel İçgüdü' filmine getirerek "O filmde de bu tür sahnelerin koreografisi çok iyi bir şekilde hazırlanmıştı" diye konuştu.

    Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım Paul Verhoeven'in yönettiği Temel İçgüdü, 1992 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterilmiş ve sevişme sahneleri yüzünden bazı tartışmaların odağında yer almıştı.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    'HERKES GÖRDÜĞÜ SAHNELERİ SESSİZCE SİNDİRİYORDU'

    Michael Douglas, o dönemi şu sözlerle hatırladı: Aslında yeterince şansımız varmış ki filminiz bu festivalde gösterilmek üzere seçilmişti. Benim de burada farklı deneyimlerim var. 'Temel İçgüdü', Fransa için bile özgün bir filmdi. Festival Sarayı'nın büyük perdesinde o sevişme sahnelerini görmek biraz bunaltıcıydı. Sanırım birçok insan için.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    Michael Douglas, o yıl Cannes Film Festivali'nde filmin gösterimi bittikten sonra da herkesin sessizlik içinde kaldığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Herkes gördüklerini sindirmeye çalışıyordu. Ama çok da eğlenceliydi" dedi.
  • Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri

    'TEMEL İÇGÜDÜ' HAKKINDA

    'Temel İçgüdü', gösterime 1992'de vizyona girdi. Michael Douglas ile Sharon Stone'un baş rollerini paylaştığı filmde, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü anlatılıyor.

    Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

    Fotoğraflar: Avalon, Mega

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