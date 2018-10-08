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Michael Frey: "Fenerbahçe'nin parçası olmaktan gurur duyuyorum"

Fenerbahçeli İsviçreli futbolcusu Michael Frey, İsviçre basınına verdiği röportajda, "Türkiye’de insanlar çok sıcak, her sokağa çıkışımda benimle fotoğraf çektirme isteyenlerle karşılaşıyorum ama ben bundan şikayetçi değilim hatta zevk alıyorum. Statlarda harika bir atmosfer var, futbol onların hayatı. Ben Fenerbahçe’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi

08 Ekim 2018 Pazartesi, 15:26 | Güncelleme:

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin FC Zurich takımından kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Michael Frey, İsviçre gazetesi BLİCK’e verdiği röportajda Türkiye'deki yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zafer Atamer’in haberine göre, Michael Frey Blick gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: 

"Türkiye’de insanlar çok sıcak, her sokağa çıkışımda benimle fotoğraf çektirme isteyenlerle karşılaşıyorum ama ben bundan şikayetçi değilim hatta zevk alıyorum. Statlarda harika bir atmosfer var, futbol onların hayatı. Ben Fenerbahçe’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Fakat Fenerbahçe’de baskı üst seviyede. Benim hedefim Fenerbahçe’de başarılı olmak, bunun için de çok çalışıyorum.

Burada yalnız yaşıyorum, fakat arkadaşlarım ve yakınlarım beni sık sık ziyaret ediyorlar, İstanbul inanılmaz güzel ve çok farklı bir şehir. Şu bilinmelidir ki ben buraya Fenerbahçe’de başarılı olmak için geldim, sonra da İsviçre Milli Takımı'nda yer almak için, bunun için de çok çalışıyorum “ diye konuştu.

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Yorumlar 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Gs li olarak bizlerde seninle gurur duyuyoruz aynen devam
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