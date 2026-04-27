Microsoft ve OpenAI, anlaşmalarını güncelledi

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka sohbet aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile anlaşmasında revizyona gitti.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, güncellenen anlaşmanın iki şirkete de yeni fırsatları değerlendirme esnekliği sağlayacağı vurgulandı.

Söz konusu anlaşmanın detaylarına yer verilen açıklamada, Microsoft'un OpenAI'ın birincil bulut iş ortağı olmaya devam edeceği ve Microsoft'un gerekli özellikleri destekleyemediği veya desteklememeyi tercih etmediği durumlar dışında, OpenAI ürünlerinin ilk olarak Azure'da kullanıma sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, OpenAI'ın artık tüm ürünlerini herhangi bir bulut sağlayıcısı üzerinden müşterilerine sunabileceği aktarıldı.

Microsoft'un 2032 yılına kadar modeller ve ürünler için OpenAI fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisansına sahip olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, bu lisansın artık münhasır olmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Microsoft'un OpenAI'a artık gelir payı ödemesi yapmayacağı belirtilerek, "OpenAI'ın Microsoft'a yaptığı gelir payı ödemeleri, OpenAI'ın teknolojik ilerlemesinden bağımsız olarak 2030 yılına kadar aynı yüzde oranında devam edecek, ancak toplam bir üst sınır uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Microsoft'un önemli bir hissedar olarak OpenAI'nin büyümesine doğrudan katılmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

