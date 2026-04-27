Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.594,01 %1,28
        DOLAR 45,0219 %0,03
        EURO 52,8348 %0,15
        GRAM ALTIN 6.767,91 %-0,69
        FAİZ 40,40 %0,62
        GÜMÜŞ GRAM 108,79 %-0,67
        BITCOIN 76.575,00 %-2,12
        GBP/TRY 61,0239 %0,11
        EUR/USD 1,1729 %0,06
        BRENT 108,64 %3,14
        ÇEYREK ALTIN 11.065,53 %-0,69
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Microsoft ve OpenAI, anlaşmalarını güncelledi

        Microsoft ve OpenAI, arasındaki anlaşma, yapay zeka girişiminin müşterilerine herhangi bir bulut sağlayıcısı üzerinden hizmet sunmasına imkan verecek ve gelir payı ödemelerine üst sınır getirecek şekilde güncellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 19:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka sohbet aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile anlaşmasında revizyona gitti.

        Microsoft'tan yapılan açıklamada, güncellenen anlaşmanın iki şirkete de yeni fırsatları değerlendirme esnekliği sağlayacağı vurgulandı.

        Söz konusu anlaşmanın detaylarına yer verilen açıklamada, Microsoft'un OpenAI'ın birincil bulut iş ortağı olmaya devam edeceği ve Microsoft'un gerekli özellikleri destekleyemediği veya desteklememeyi tercih etmediği durumlar dışında, OpenAI ürünlerinin ilk olarak Azure'da kullanıma sunulacağı kaydedildi.

        Açıklamada, OpenAI'ın artık tüm ürünlerini herhangi bir bulut sağlayıcısı üzerinden müşterilerine sunabileceği aktarıldı.

        Microsoft'un 2032 yılına kadar modeller ve ürünler için OpenAI fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisansına sahip olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, bu lisansın artık münhasır olmayacağı bildirildi.

        Açıklamada, Microsoft'un OpenAI'a artık gelir payı ödemesi yapmayacağı belirtilerek, "OpenAI'ın Microsoft'a yaptığı gelir payı ödemeleri, OpenAI'ın teknolojik ilerlemesinden bağımsız olarak 2030 yılına kadar aynı yüzde oranında devam edecek, ancak toplam bir üst sınır uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

        Ayrıca açıklamada, Microsoft'un önemli bir hissedar olarak OpenAI'nin büyümesine doğrudan katılmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
