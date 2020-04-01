Reuters

Migros sanal market ve mağaza operasyonları için 2.200 kişiyi işe aldığını, önümüzdeki 10 günde 1.000 kişiyi daha alacağını duyurdu. Migros yaptığı açıklamada, "10 gün içinde sanal market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yaptı. Önümüzdeki 10 günde 1.000 kişiyi daha işe alacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına böylece bir ay içinde toplam 3,200 kişiye ek

istihdam sağlanmış olacağı belirtildi. Açıklamaya göre, 2.200 kişinin işe alımı için yaptığı ilk duyuruya 60.000'in üzerinde iş başvurusu oldu. Migros'un mevcut durumda 45.000 çalışanı bulunuyor.