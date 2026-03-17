        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: Projemizin CGF tarafından dünyaya örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: Projemizin CGF tarafından dünyaya örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz

        Dünyanın önde gelen perakendeci ve üretici şirketlerini bir araya getiren uluslararası çatı organizasyon Consumer Goods Forum (CGF), Migros'un 'Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projesi'ni dünyaya örnek gösterdi. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur,"Onarıcı tarım, ekosistemi iyileştirmeye odaklı bir tarım sistemi. Sürdürülebilirliğe katkı sağlarken karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlayıp ve biyolojik çeşitliliği koruyor. Denemeye aldığımız "Migros Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projemiz" de yerel tarımda modern tekniklerin kullanımının önemini gösteren bir proje. Projemizin CGF tarafından dünyaya örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz" dedi

        Giriş: 17.03.2026 - 11:42
        Migros'un onarıcı tarım projesi dünyaya örnek gösterildi

        Migros, Kayseri’de başlattığı pilot projenin ilk yılında toprak sağlığında iyileşme, karbon tutumunda artış, su tüketimde optimizasyon ve tarımsal girdilerde önemli azaltım sağladı.

        Dünyanın en güçlü perakendeci ve üretici şirketlerini aynı masada buluşturan; sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, tedarik zinciri verimliliği ve tüketici sağlığı konularında ortak hareket etmeyi sağlayan küresel platform Consumer Goods Forum (CGF), Migros’un Kayseri’de hayata geçirdiği “Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projesi’ni “dünyaya örnek gösterdi.

        ONARICI TARIM MODELİYLE TOPRAKLAR YENİDEN HAYAT KAZANIYOR

        Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından tahsis edilen arazide onarıcı tarım danışmanları eşliğinde uygulamaya alınan Migros’un ‘Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projesi’, ürün rotasyonuna dayalı münavebeli tarım modelini temel aldı. Çalışma kapsamında, şekerpancarı ve yeşil mercimeğin ‘Birlikte Ekim’ (intercropping) sistemi hayata geçirildi. Azotu toprağa bağlayıcılığı ve proteini yüksek yeşil mercimek, şekerpancarı aralarına ekildi. Projenin ilk yıl çıktılarında; ekilen her iki bitkinin birbirine katkısı, toprak kalitesini, verimi ve besin dengesini destekledi. Böylece bitkilerin toprak, hava ve su koşullarına bağlı stres dayanıklılığı artırıldı. Toprak sağlığında iyileşme, karbon tutumunda artış ve su tüketimde optimizasyon sağlanarak birçok noktada sürdürülebilir tarım hedeflerine katkı sağlandı.

        Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Migros olarak üretimden tüketime kadar perakendenin tüm değer zincirini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir tarım-ekosistemi yaklaşımı benimsiyoruz. Gıda arzının sürekliliğini sağlayan, tarımsal üretimin verimliliğini artıran, çiftçiyi güçlendiren, su ve enerji kaynaklarını koruyan, bilhassa onarıcı tarımı destekleyen geniş çaplı Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Onarıcı tarım, ekosistemi iyileştirmeye odaklı bir tarım sistemi. Sürdürülebilirliğe katkı sağlarken karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlayıp ve biyolojik çeşitliliği koruyor. Denemeye aldığımız “Migros Yerli Yeşil Mercimek Onarıcı Tarım Projemiz” de yerel tarımda modern tekniklerin kullanımının önemini gösteren bir proje. Projemizin CGF tarafından dünyaya örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

