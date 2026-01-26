Miguel Crespo: Galatasaray'a attığım golle gurur duyuyorum!

Rams Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı attığı golün çok önemli olduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirtirken, yaşadığı sevincin ise yanlış anlaşıldığını söyledi.

Crespo, "İnsanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Golüm çok önemliydi ve bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Rams Başakşehir’in tecrübeli orta sahası Miguel Crespo, Süper Lig’e dair düşünceleri, kariyerinin geri kalanına ilişkin hedefleri ve Fenerbahçe dönemi hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de 98 karşılaşmaya ulaşan ve dalya için son 2 maçı kalan Crespo, "Süper Lig’de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım demektir. Daha fazla, hatta daha fazlasını da oynamak isterdim. Son 2 yıl içerisinde Süper Lig ile ilgili; çok gelişti, çok kaliteli oyuncular geldi. Biz de her şey için hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ’DEKİ SON SEZONUM, FENERBAHÇE’NİN BENİ ALMASINA SEBEP OLDU"

Portekiz’deki son sezonunda kariyeri açısından bir kırılma anı yaşadığını ve bu performansın Fenerbahçe’ye transferinde etkili olduğunu dile getiren Crespo, "Kariyerimle ilgili karar verici bir an söylemem gerekirse, Portekiz’deki son sezonum diyebilirim. Portekiz’deki son sezonum, Fenerbahçe’nin beni almasına sebep oldu. Kariyerimin en başından beri kendim olmaya çalışıyorum. 10 yıldır profesyonel futbol oynuyorum ve her zaman kendim olmaya çalıştım. Böyle devam etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM" Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 19 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist üreten 29 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili şunları dile getirdi: "Bu sezonki istatistiklerimle gurur duyuyorum. Tabii ki daha fazla oynamak isterdim. Son zamanlarda bir sakatlık yaşadım. Son 1 ayda da çok fazla şans bulamadım. Daha fazla şans bulmak isterdim ama ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Sonrasında da bu teknik bir karar, hocamızın kararı. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." "ELDOR SHOMURODOV, HARİKA VE ÇOK İYİ BİR OYUNCU" Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan takım arkadaşı Eldor Shomurodov'a övgülerde bulunan Crespo, "Eldor harika ve çok iyi bir oyuncu. Benim çok hoşuma giden tarzda bir oyuncu. Çok mütevazı, gerçekten çok müthiş bir profesyonel. O yüzden onun hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki sahada yaptıkları bize çok yardımcı oluyor. Ben de ona yardımcı olabiliyorsam çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam edebiliriz" cümlelerine yer verdi. "HER TRANSFER DÖNEMİ BÖYLE SÖYLENTİLER OLABİLİYOR" Kış transfer döneminde hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Miguel Crespo, "Bu futbolun bir parçası, her transfer dönemi böyle söylentiler olabiliyor. Benim yapabileceğim sadece futboluma odaklanıp, neler olacağını görmek olacak" değerlendirmesinde bulundu.