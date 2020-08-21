Fenerbahçeli Miha Zajc için İtalya basınından ciddi bir iddia geldi. Tuttomercato’nun haberine göre; Serie A’dan üç takım sarı lacivertlilerin Sloven orta saha oyuncuyla ilgileniyor.

Haberin detaylarına göre Bologna, Benevento ve Verona, Zajc için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçecek.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda toplam 27 karşılaşmada görev aldı.

Geçtiğimiz sezon 17 maçta sahaya çıkan Zajc, bunların 6’sına ilk 11’de başladı. Takımına 2 gollük katkı veren Sloven oyuncu, 1 de asist yaptı.

Kariyerinde Cejla, Olimpia ve Empoli gibi takımlarda forma giyen Miha Zajc, Ocak 2019'da 3 buçuk milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.