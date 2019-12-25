Milan'a Elneny teklifi yapıldı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny için İtalyan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Mısırlı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal’ın bu oyuncunun gelişimi için Beşiktaş dışında başka bir takıma kiralanmasını istediği ve bu nedenle de Milan Kulübü’nün yöneticilerine teklif götürdüğü ileri sürüldü. Milan’ın ise şu ana kadar

olumlu cevap vermediği ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Elneny bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken, 1 asistlik katkı yaptı.