Elneny ısrarı

Beşiktaşlı Mohamed Elneny’nin Kara Kartal macerası kısa sürebilir. İtalyan basını, Milan’ın Siyah-Beyazlı takımın Mısırlı

oyuncusu ile yakında ilgilendiğini ileri sürdü. Sezon başında Arsenal’den 1 sezonluk kiralanan 27 yaşındaki önlibero için menajer Sascha Empacher’in İtalyan kulübü ile bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

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