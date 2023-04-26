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Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor!

Galatasaray şampiyonluğa koşarken transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların birçok yıldızına yurt dışından teklifler gelirken bu oyuncuların başında ise Lucas Torreira bulunuyor...

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  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı Lucas Torreira performansıyla Avrupa devlerini peşine takmış durumda...
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Sarı-kırmızılıların başarılı orta sahası Lucas Torreria, harika performansı ile İtalyan ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Milan Teknik Direktörü Stefona Pioli, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu yeni sezonda takımında görmek istiyor. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Galatasaray ise tecrübeli oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    İtalyan ekibinin sarı-kırmızılı yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Galatasaray cephesi bu tür bir teklife sıcak bakmıyor.
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

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  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un da takımdaki değişilmez isimleri arasına girdi.
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Lucas Torreira'nın Galatasray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Transfermarkt'ta Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    ALTERNATİFİ PAREDES

    Rus basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı PSG'de forma giyen Paredes'i listenin ilk sırasına aldı. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    30 Haziran 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Erden Timur'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    Arjantinli oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 19 maçta sahaya çıktı.
  • Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

    28 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 698 dakika süre buldu. Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro....

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