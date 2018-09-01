San Siro Stadı'nda başkent temsilcisini ağırlayan Milan, 40. dakikada Franck Kessie'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekibin 59. dakikada Federico Fazio'nun golüyle beraberliği sağladığı karşılaşmanın 90+5. dakikasında Patrick Cutrone ile bir kez daha öne geçen Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Marco Guida, iki takımın birer golünü iptal etti. Milan'ın 61. dakikada Gonzalo Higuain ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle, Roma'da Steven N'Zonzi'nin 79. dakikada attığı gol de Fransız oyuncunun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Milan'da mücadeleye ilk onbirde başlayan Hakan Çalhanoğlu 81. dakikada yerini Samu Castillejo'ya bırakırken, Roma'da ise Cengiz Ünder süre alamadı.

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