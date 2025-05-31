Milan Skriniar: Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'Yİ GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım.