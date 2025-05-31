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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar: Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım!

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, mücadele sonrası konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:32
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        Skriniar'dan veda gibi açıklama!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "F.BAHÇE'Yİ GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

        Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım.

        - Bu bir veda açıklaması mı?

        Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili.

        DZEKO VE TADIC...

        Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum.

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