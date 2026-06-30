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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Milano'da Ettore Messina dönemi sona erdi

        Milano'da Ettore Messina dönemi sona erdi

        EuroLeague ekiplerinden EA7 Emporio Armani Milano, Basketbol Operasyonları Başkanı Ettore Messina ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Milano'da Messina dönemi sona erdi

        EA7 Emporio Armani Milano Basketbol Takımı, Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        EA7 Emporio Armani Milano ile 3 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan temsilcisini 29 yıl aradan sonra 2021'de EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) organizasyonuna taşıyan isim oldu.

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