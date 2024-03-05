"ÖZEL GÜVENLİK TUTTU"

Şimdi bu iddialara yenisi eklendi. Buna göre Tish Cyrus, geçen yılın ağustos ayında evlenirken kızı Noah'nın düğüne gelmemesi, törenin yapıldığı malikaneye girmemesi için özel güvenlik tuttu. Kaynaklar; "Tish düğününe kendi çocukları Noah ile Braison'ın davet etmedi. Ayrıca onların sosyal medya sayfasına girmesini de yasakladı. Bu da yetmedi Noah ile Braison'ın düğününe gelmemesi için özel güvenlik görevlisi bile tuttu" iddiasında bulundu.