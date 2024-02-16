Milli güreşçi Zeynep Yetgil'den bronz madalya
Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Zeynep Yetgil, ilk turda Polonyalı Katarzyna Krawczyk'ı 8-1 yenerken; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu İsveçli Emma Malmgren'e 8-4 kaybetti.
Milli güreşçi, repesaj maçında ise Rumen Elena Ionescu'yu 8-0 yenerek bronz madalya için Macar rakibi Sztalvira Orsus ile karşılaştı. Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.