        Haberler Spor Motor Sporları Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 12. oldu

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Can Öncü, İspanya'da 12. oldu

        Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken, sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı.

        Yarışta iyi performans sergileyen ay-yıldızlı genç motosikletçi, gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı.

        Yarışta Ecosantagata Althea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos, üçüncü oldu.

        Wildcard ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağına davet edilen Türk motosikletçi Kadir Erbay ise hafta sonunun 15 turluk ilk yarışında bitime 6 tur kala yaşadığı kaza nedeniyle damalı bayrağı göremedi.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci ana yarışı, İspanya'da yarın saat 15.00'te başlayacak.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
