        Milli teknoloji otomobillere "akıl" katacak - Teknoloji Haberleri

        Milli teknoloji otomobillere "akıl" katacak

        Türkiye'nin yol koşullarına göre milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojileri, trafik güvenliğini artıracak, sürücülerin yükünü azaltacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Togg, Ford Otosan ve TOFAŞ başta olmak üzere birçok otomotiv firmasıyla kurduğu işbirlikleriyle hem yerli hem de küresel pazarda büyüyen derin teknoloji şirketi Büyütech, TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen HAMLE Programı kapsamında Türkiye’nin yol koşullarına göre geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojilerine imza attı.

        Gece sürüşünde görünmeyeni algılayan, sürücünün yorgunluğunu fark eden ve yolu anlık okuyan yapay zeka tabanlı gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), farklı sürüş senaryolarında güvenliği artıran ve sürücünün yükünü azaltan akıllı çözümler sunuyor.

        Bu çalışma kapsamında kamera donanımından yazılıma kadar tüm sistemler, baştan sona birlikte geliştirildi. Trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme, sürücü yorgunluk uyarısı, otomatik uzun far kontrolü ve akıllı hız yardımı gibi kritik güvenlik fonksiyonları, pist testleri, trafiğe açık yollar ve ileri seviye simülasyon ortamlarında defalarca denenerek gerçek araçlarda çalışabilecek seviyeye taşındı.

        SÜRÜŞÜ İZLEYEN VE RİSKİ GÖREN TEKNOLOJİ

        ADAS, sürüş ortamını sürekli izleyerek riskleri erken aşamada tespit ediyor ve entegre güvenlik yapısı oluşturuyor. Şerit takip asistanı, yol çizgilerini algılayarak aracın istem dışı şerit değiştirmesini önlüyor, otomatik acil frenleme de olası çarpışma risklerini algılayarak sürücünün müdahale edemediği durumlarda devreye giriyor ve kazaları önlemeyi ya da etkisini azaltmayı hedefliyor.

        Otomatik uzun far kontrolü, gece sürüşlerinde çevresel ışık koşullarına göre farları otomatik yönetiyor. Sürücü yorgunluk uyarısı, sürüş davranışındaki değişimleri analiz ederek sürücüyü erken aşamada uyarıyor. Trafik işareti tanıma sistemiyle algılanan yol işaretleri, akıllı hız yardımı fonksiyonu ile entegre çalışarak hız sınırlarının güvenli ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor. Tüm bilgiler, sürücünün dikkatini dağıtmadan gösterge paneline aktarılıyor.

        "ARACI AKILLI YOL ARKADAŞINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

        Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, projeye ilişkin değerlendirmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Programı kapsamında TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte yürüttükleri projede yolları daha güvenli hale getirecek, trafik kazalarını azaltmaya doğrudan katkı sağlayan kamera tabanlı sürücü destek sistemi geliştirdiklerini söyledi.

        Proje kapsamında sahada çalışan, gerçek sürüş koşullarında defalarca test edilmiş ve sürücünün ihtiyaç duyduğu anda devreye giren sistemler geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Düztaş, şöyle konuştu:

        "Ortaya çıkan bu çözümler, yerli mühendisliğin ve yerli teknolojinin artık seri üretime ne kadar hazır olduğunu net biçimde gösteriyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli sistemler, gece sürüşlerinde görüşü iyileştiriyor, sürücünün yorgunluğunu algılıyor ve yolu anlık analiz ederek sürücüyü destekliyor. Bizim amacımız, aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sürücüyü sürekli izleyen, destekleyen ve riskleri önceden görebilen akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek.

        Türkiye’de geliştirilen bu çözümlerin hem yerel pazarda hem de global ölçekte güçlü şekilde rekabet edebileceğine inanıyoruz."

        Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit olduBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

