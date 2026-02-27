Canlı
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'daki Merida Açık'ta ABD'li Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:26
        Zeynep Sönmez, Merida'da çeyrek finale yükseldi!

        Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ABD'li rakibi Ann Li'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki organizasyonun tekler 2. turunda, klasmanın 39 numarası Ann Li ile karşılaştı.

        WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, ilk turu bay geçen 3 numaralı seribaşı Ann Li'yi 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

        WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde eden 23 yaşındaki milli sporcu, çeyrek finalde dünya 20 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaşacak.

