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        Haberler Voleybol Milli voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit! "Yüzüne asit atacağım" - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit! "Yüzüne asit atacağım"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncularından Hande Baladın'ın sosyal medya üzerinden tehditler aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre; Mustafa N. adlı şahıs tarafından "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" ifadeleriyle tehdit edilen Hande, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:13
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        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
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        Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N'nin, Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsor firmanın yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öne sürüldü.

        İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N, aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine şüphelinin emniyet tarafından adres araştırmasının sürdüğü de öğrenildi.

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        "KORKU VE ENDİŞEYE SEBEBİYET VERMİŞTİR"

        Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen M.N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkil açısından korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Şüpheli hem müvekkil, hem sponsor şirket çalışanlarının can ve mal güvenliğine ilişkin tehlike arz ettiğinden hakkında hukuki işlem başlatılması zarureti hasıl olmuştur. Savcılık ve emniyet tarafından tüm işlemler özenle takip edilmekte olup şüpheli hakkında gereğinin yapılacağı hususunda Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur" ifadeleri kullanıldı.

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