Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA),İsviçre ve İngiltere'deki havalimanlarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 86 oranında azaldığı kayda geçirildi. Birçok ülkede havayollarının, yerel kilitlenmelerin daha da genişlemesine yanıt olarak planlanan kapasiteyi azaltmaya devam ettiği vurgulandı. Yolcu trafiğinin, hacimlerin yüzde 96 düştüğü (karantina dönemi) yılın ikinci çeyreğinde yaşanana benzer bir başka çöküşe doğru gittiği ifade ediliyor.



TÜRKİYE VE RUSYA

Avrupa'nın geri kalanındaki yolcu trafiğinin bir şekilde daha dayanıklı olmaya devam ettiği, bu bölgelerde düşüşün yüzde 59 olduğu belirtiliyor. Rusya ve Türkiye'deki havalimanlarının, iç pazarlarının görece dinamizmi nedeniyle diğer pazarlardan daha iyi performans gösterdiğine işaret ediliyor.



ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Bu durum, ilk 10’daki havalimanları ligine de yansıdı. Eylül ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı Antalya oldu. İkinci sırada Moskova-Sheremetyevo, üçüncü sırada Moskova-Domodedovo yer aldı. İstanbul Havalimanı, yolcu kayıplarına karşın dördüncü sırada yer aldı.